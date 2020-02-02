هذا المحتوى تم نشره يوم 02 فبراير, 2020 06:25 م

جاريد كوشنر ودونالد ترامب في البيت الابيض في 29 كانون الثاني/يناير 2020

اكد جاريد كوشنر صهر ومستشار دونالد ترامب الاحد انه ينبغي على اسرائيل الا "تجازف بالاعتراف (بالفلسطينيين) كدولة" اذا لم يلتزم هؤلاء شروطا معينة في خطة السلام التي عرضها الرئيس الاميركي.

والخطة المذكورة التي هندسها كوشنر عرضها ترامب الثلاثاء في حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتلحظ تنازلات كبيرة لمصلحة الدولة العبرية ما دفع السلطة الفلسطينية الى رفضها بشدة.

وصرح كوشنر لشبكة سي إن إن بان المطلوب من الفلسطينيين قبل الحصول على دولة ان تكون لديهم صحافة حرة وانتخابات حرة وحرية ممارسة المعتقد وقضاء مستقل ونظام مالي متين.

ورد عليه محاوره أن "اي بلد عربي لا يفي بهذه المعايير، وخصوصا السعودية او مصر" اللتين عمل معهما كوشنر من قرب.

وكان جواب الضيف ان الاراضي الفلسطينية تعني "دولة بوليسية (...) لا ديموقراطية ناشئة"، مضيفا "اذا اراد الفلسطينيون ان يتمتع شعبهم بحياة افضل، امامنا اليوم اطار للقيام بذلك".

وتابع "إذا كانوا يعتقدون انهم غير قادرين على التزام هذه المعايير، لا اعتقد اننا نستطيع دفع اسرائيل الى المجازفة بالاعتراف بهم كدولة".

وتعرض كوشنر لانتقادات بعد ادلائه بتصريحات قاسية حيال الفلسطينيين اثر عرض الخطة.

وكان صرح الثلاثاء لسي إن إن بان الفلسطينيين "كانوا ماهرين في الماضي في فن تفويت كل الفرص التي منحت لهم. واذا فوتوا هذه الفرصة (...) اعتقد انهم سيواجهون صعوبة كبيرة في مواجهة المجتمع الدولي والقول إنهم ضحايا".

ومن ابرز بنود الخطة الاميركية جعل ضاحية ابو ديس القريبة من القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، في حين يطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية برمتها عاصمة لدولتهم المنشودة.

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