محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 10:08 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:08

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مقابلة مع فرانس برس في بوغوتا في 30 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)