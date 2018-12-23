كونتي في طرابلس لبحث التعاون والعملية السياسية في ليبيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 03:55 م

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في طرابلس في 22 كانون الاول/ديسمبر 2018

زار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأحد طرابلس حيث بحث مع المسؤولين الليبيين في التعاون الثنائي والعملية السياسية في هذا البلد الذي يشهد فوضى.

وبحث كونتي مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في "الوضع السياسي الراهن وما اتخذته حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي والأمني" بحسب بيان لحكومة الوفاق.

ولم يكشف جدول اعمال زيارة كونتي التي تستغرق يوما واحدا بحسب مصدر دبلوماسي ليبي، ويتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي إلى شرق البلاد للقاء المشير خليفة حفتر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا فوضى مع فصائل مسلحة وقوى سياسية متخاصمة.

وأحد أبرز وجوه الانقسام تجلى في تنافس حكومتين على الشرعية والسيطرة، إحداهما حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم أممي برئاسة فايز السراج غرب البلاد، والثانية حكومة موازية برئاسة عبد الله الثني في شرقها.

وتأتي زيارة كونتي بعد أكثر من شهر على تنظيم مؤتمر باليرمو (صقلية) حول ليبيا الذي شهد إنقسامات بين الليبيين من جهة ودول أخرى من جهة ثانية.

وكان حفتر توجه إلى باليرمو لكنه قاطع غادر المؤتمر بعيد انعقاده.

وروما قلقة خصوصا من ازمة الهجرة إذ يحاول عشرات آلاف المهاجرين الوصول سنويا إلى سواحل إيطاليا من ليبيا حيث ينشط المهربون.

ومنذ توليه حقيبة الداخلية في حزيران/يونيو أغلق ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) الموانىء الإيطالية أمام السفن التي تنقذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا سواء كانت تجارية أو تابعة لمنظمات غير حكومية أو حتى لخفر السواحل الإيطاليين.

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