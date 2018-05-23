كونتي يريد "تأكيد موقع ايطاليا في اوروبا والعالم"
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جوزيبي كونتي متحدثا الى الصحافيين بعد لقائه الرئيس الايطالي الذي كلفه تشكيل حكومة جديدة في 23 ايار/مايو 2018 في روما(afp_tickers)
اكد جوزيبي كونتي الذي كلفه الرئيس الايطالي الاربعاء تشكيل حكومة جديدة هي ائتلاف بين مناهضي المؤسسات واليمين المتطرف انه يريد "تأكيد موقع ايطاليا في اوروبا والعالم"، وذلك على خلفية القلق الذي تثيره هذه الحكومة في الاتحاد الاوروبي.
وصرح كونتي للصحافيين اثر اجتماعه بالرئيس سيرجيو ماتاريلا لاكثر من ساعة ونصف ساعة "انني ادرك ضرورة تأكيد موقع ايطاليا في اوروبا والعالم".
واكد انه شارك في اعداد البرنامج المشترك الذي عرضته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتطرف ويقوم على تجاهل سياسة التقشف والمطالبة باعادة التفاوض حول المعاهدات الاوروبية.
واضاف "مع رئيس الجمهورية، تحدثنا عن المرحلة الدقيقة والمهمة التي نشهدها. هناك بلد ينتظر ولادة حكومة تغيير وينتظر اجوبة".
وتابع "انوي تشكيل حكومة تكون الى جانب المواطنين وتضمن مصالحهم. استعد الان للدفاع عن مصالح جميع الايطاليين امام كل الهيئات الاوروبية والدولية عبر التحاور مع المؤسسات الاوروبية وممثلي الدول الاخرى. اريد ان اكون المحامي الذي يدافع عن الشعب الايطالي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب