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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 06:01 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:01

جوزيبي كونتي متحدثا الى الصحافيين بعد لقائه الرئيس الايطالي الذي كلفه تشكيل حكومة جديدة في 23 ايار/مايو 2018 في روما (afp_tickers)