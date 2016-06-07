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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يونيو, 2016 08:44 ص 07 يونيو 2016 - آخر تحديث - 08:44

وزير الخارجية الاميركي جون كيري في بكين في 7 حزيران/يونيو 2016 (afp_tickers)