كيري ينتقد قانونا حول المنظمات الحكومية والقيود على الحريات الدينية في الصين
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وزير الخارجية الاميركي جون كيري في بكين في 7 حزيران/يونيو 2016(afp_tickers)
انتقد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء في بكين بحضور مسؤولين حكوميين صينيين، قانونا جديدا يفترض ان يحد من نشاطات المنظمات غير الحكومية الاجنبية.
وقال كيري للصحافيين "عبرت لمستشار الدولة يانغ جيشي عن قلقنا حيال القانون الذي اقر مؤخرا حول ادارة نشاطات المنظمات غير الحكومية الاجنبية".
واضاف للصحافيين بحضور يانغ في ختام الدورة الثامنة "للحوار الاستراتيجي والاقتصادي" ان الدبلوماسية الاميركية "نقلت ايضا القلق الدولي من القيود المتزايدة على حريتي الديانة والتعبير".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب