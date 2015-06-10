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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 يونيو, 2015 06:25 ص 10 يونيو 2015 - آخر تحديث - 06:25

أكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء على تويتر انه بحال جيدة ويواصل العمل، مرفقا تغريدته بصورة له على سريره في المستشفى حيث يتعافى من اصابته بكسر في عظم الفخذ اثر سقوطه من على دراجته الهوائية قبل عشرة ايام.

وكتب كيري في حسابه على موقع تويتر "اشعر اني بحال جيدة بعد اسبوع على العملية الجراحية. اجريت اليوم مشاورات جيدة مع (مستشارة الامن القومي سوزان) رايس وفريق وزارة الخارجية. العمل متواصل!".

وارفق الوزير تغريدته بصورة التقطت له بينما كان يتحدث عبر الهاتف مستلقيا على سريره في مستشفى "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة) ومرتديا سترة جينز وسروال نوم وقد مد ساقه اليمنى.

وبدت في الصورة خلف الوزير نافذة تطل على منظر خلاب لنهر تشارلز الذي يعبر بوسطن.

وهذه اول صورة تنشر لكيري منذ حادث الدراجة الهوائية في الحادي والثلاثين من ايار/مايو الماضي.

وقبيل نشر كيري الصورة والتغريدة اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية جيفري راتكي ان كيري لا يزال في المستشفى بعد مرور عشرة ايام على كسره عظمة الفخذ نتيجة سقوطه من على دراجته الهوائية في منطقة الالب الفرنسية.

ويقدم المتحدث باسم الخارجية الاميركية يوميا بعض المعلومات عن تطور صحة كيري، وقد لفت الثلاثاء الى ان الوزير يخضع حاليا لعلاج فيزيائي ولكنه في الوقت نفسه يتابع عمله خصوصا عبر اتصالات هاتفية مع نظراء له في العالم.

وتحادث كيري الاثنين مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا في مسألة "التغيير المناخي"، والتقى مستشاريه لمناقشة الملفين الروسي والايراني، بحسب راتكي.

ولا تزال المعلومات حول صحة كيري محدودة جدا.

وقال المتحدث راثكي "عندما يكون لدينا ما نريد نشره سنفعل ذلك بالتاكيد" مذكرا بان كيري اخضع لعملية جراحية وان "تعافيه سياخذ بعض الوقت".

ولم يقدم المتحدث معلومات حول موعد استئناف كيري لنشاطه العادي خصوصا ان الاستحقاق الاقرب هو السعي لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق المرتقب حول الملف النووي الايراني بحلول نهاية الشهر الحالي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب