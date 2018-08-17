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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 07:23 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:23

الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)