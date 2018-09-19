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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 02:58 ص 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 02:58

بث مباشر على شاشة عملاقة للمؤتمر الصحافي المشترك بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونغ يانغ في 19 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)