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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 10:28 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:28

تلقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب رسالة "إيجابية جدّاً" من الزعيم الكوري الشمالي يعرب فيها كيم جونغ-أون عن رغبته في عقد لقاء جديد معه بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة، فيما وعدت سيول بالقيام بدور الوسيط، داعية الى اتخاذ "قرار جريء" بشأن الاسلحة النووية.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز الاثنين إنّ "الهدف الأساسي من الرسالة هو الإعداد للقاء جديد مع الرئيس. نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الأول التاريخي في 12 حزيران/يونيو.

ولم تكشف المتحدثة عن مكان أو زمان انعقاد هذه القمة الثانية المحتملة.

وإذ اعتبرت ساندرز أنّ "هذه الرسالة هي دليل جديد على التقدّم الذي تحقّق في العلاقات" بين البلدين، رحّبت بـ"التقدّم" الذي تحقّق بشأن نزع السلاح النووي، معتبرةً أنّ عدم تضمين العرض العسكري الكوري الشمالي الذي جرى الأحد في بيونغ يانغ صواريخ بالستية عابرة للقارات يشكّل "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو أثارت آمالا بتحقيق تقدم في وقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

ووعد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين الذي تولى رعاية قمة حزيران/يونيو، بالاستمرار في لعب دور وسيط لتسهيل الحوار بين ترامب وكيم.

وقال مون في اجتماع لحكومته إن "إخلاء شيه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بالكامل قضية يجب أن تتم تسويتها أساسا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عبر المفاوضات"، مضيفا "لكن بانتظار تنشيط المفاوضات والاتصالات بين الشمال والولايات المتحدة، علينا التحرك كوسطاء بينهما". وتابع أن "الرئيس ترامب والرئيس كيم طلبا مني القيام بهذا الدور".

- قرار جريء -

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن "رؤية واسعة وقرارا جريئا من قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما زالا ضروريين لتحقيق مزيد من التقدم في تفكيك الأسلحة النووية الموجودة لدى بيونغ يانغ".

وسيتوجه الرئيس الكوري الجنوبي الى بيونغ يانغ الاسبوع المقبل لعقد قمته الثالثة مع كيم هذه السنة.

ورغم تعثر مفاوضات المتابعة حول نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بعدما تقرر إلغاء زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى كوريا الشمالية الشهر الماضي، تظهر الرسالة الجديدة مؤشرات على أن المحادثات لا تزال جارية بعد أسابيع من طريق مسدود وصلت اليه.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنّه "في نهاية المطاف، سيكون من الأفضل دائماً ان يجتمع الزعيمان، وخصوصا بالنسبة الى الجانب الكوري الشمالي، حيث معظم القرارات يجب أن تمرّ بكيم جونغ-أون"، مشدّدة على أنه من "المهمّ" عقد قمة ثانية.

وأشار البيت الابيض الى سلسلة إنجازات في الأشهر الماضية تشمل الإفراج عن رهائن أميركيين وإعادة رفات لعناصر في الجيش الاميركي وتوقف التجارب الصاروخية والنووية في كوريا الشمالية، ما يؤشر الى تقدم بين البلدين.

وشدد المبعوث الاميركي الخاص الجديد الى كوريا الشمالية ستيفن بيغون على أهمية الإبقاء على الزخم في الحوار مع بيونغ يانغ، مشيرا الى أن اجتماعات القمة تخلق "فرصة هائلة".

واعتبر بيغون خلال لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي دوهون في سيول أن العملية الدبلوماسية الحالية تشكل البداية، قائلا "بالتالي ما نحتاجه هو إنهاء العمل".

وامتنعت كوريا الشمالية الأحد عن عرض صواريخها العابرة للقارات والتي كانت أحد أبرز المواضيع الخلافية في التوتر بينها وبين واشنطن، خلال عرض ضخم نظمته للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس البلاد.

- "ما زلنا ننتظر"-

وقد شكر ترامب الزعيم الكوري الشمالي على بادرته، قائلا على "تويتر"، "هذا إعلان كبير وإيجابي جدا من كوريا الشمالية".

ويأتي ذلك فيما أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون الاثنين أن واشنطن لا تزال تنتظر خطوات مقبلة من كوريا الشمالية.

وقال بولتون إن عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم أمر ممكن "حتماً" بحلول نهاية العام، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحضر الزعيم الكوري الشمالي اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة التي سيحضرها ترامب في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن "الرئيس ترامب فتح الباب لكيم جونغ-أون ونظامه"، مضيفا "ما زلنا ننتظرهم"، في تلميح أن واشنطن ما زالت بانتظار مزيد من الخطوات العملية من جانب بيونغ يانغ في ما خص نزع السلاح النووي.

وأضاف "لا يستطيع الرئيس ترامب أن يحلّ محلّ الكوريين الشماليين (...) هم الذين يتعيّن عليهم أن يتّخذوا اجراءات لنزع السلاح النووي (...) وهذا ما ننتظر حصوله".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب