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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 09:35 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:35

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال لقائهما في بيونغ يانغ في 31 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)