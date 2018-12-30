كيم يتعهد بعقد اجتماعات "متكررة" مع مون في 2019 (سيول)

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 10:32 ص

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 تظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون يلوح بيده خلال مناسبة جرت في مكان لم يتم الكشف عنه بتاريخ 25 و26 كانون الأول/ديسمبر 2018. لم تذكر الوكالة تاريخ التقاط الصورة

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بلقاء رئيس جارة بلاده الجنوبية مون جاي-إن بشكل "متكرر" العام المقبل لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة وذلك في رسالة نادرة من نوعها بعثها إلى سيول، وفق ما أفاد مكتب مون الأحد.

والتقى زعيم كوريا الشمالية بمون ثلاث مرات هذا العام، مرتين في قرية بانمونجوم الحدودية ومرة في بيونغ يانغ، وسط تكثيف جهود المصالحة بين الجانبين.

وخلال زيارة مون إلى بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر، تعهد كيم برد الزيارة إلى سيول "في أقرب موعد"، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية قيامه برحلة إلى الشطر الجنوبي بحلول نهاية العام الجاري.

لكن الزيارة المنتظرة لم تتحقق بعد، وقد أعرب كيم عن "الأسف الشديد" لذلك، كما ورد في الرسالة التي بعثها بمناسبة نهاية العام، بحسب ما أفاد الناطق باسم مون.

وأضاف الناطق كيم اي-كيوم في تصريحات أدلى بها للصحافيين أن زعيم كوريا الشمالية "أعرب عن رغبته الشديدة في زيارة سيول فيما يراقب الوضع مستقبلا".

وأشار إلى أن كيم جونغ أون "عبر عن نيّته عقد اجتماعات متكررة مع مون في 2019" في مسعى للتوصل إلى السلام و"حل مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة (الكورية) بشكل مشترك".

ولم يعط المتحدث تفاصيل بشأن كيفية إيصال الرسالة.

ولا تزال الدولتان من الناحية النظرية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 وكرست تقسيم شبه الجزيرة وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام.

ودعا مون، الذي كان محاميا مدافعا عن حقوق الإنسان، مرارا إلى ضرورة محاورة الشمال لدفعه إلى التخلي عن أسلحتها النووية.

وتحسنت العلاقات بين الطرفين بشكل لافت في 2018 مع قيام كيم بسلسلة مبادرات تصالحية، بما فيها قمّة تاريخيّة عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو. لكن لم يتم تحقيق تقدم في دفع كوريا الشمالية للتخلي عن ترسانتها النووية في وقت تتبادل واشنطن وبيونغ يانغ الاتهامات بالمماطلة والنوايا السيئة.

ويشير مراقبون إلى أن كوريا الشمالية لم تقدم أي التزامات ملموسة، مستبعدين أن تتخلى عن أسلحتها النووية ولا سيما مع استمرار واشنطن في سياسة الضغط عليها غبر عزلها وإبقاء العقوبات عليها، ما يثير غضب الشمال.

بدوره، أكد ترامب الأسبوع الماضي أنه "يتطلع" إلى قمته الثانية مع كيم، التي تشير الولايات المتحدة إلى إمكانية عقدها مطلع العام المقبل.

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