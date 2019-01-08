كيم يصل إلى بكين في زيارة يلتقي خلالها شي

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 03:03 ص

صورة وزعتها وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية تظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون يلقي كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة من موقع لم يكشف عنه في 1 كانون الثاني/يناير 2019

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وصل صباح الثلاثاء على متن قطار خاص إلى محطة القطارات في بكين في زيارة تستمر لغاية الخميس ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأرفقت "يونهاب" نبأها بصورة بدا فيها قطار الزعيم الكوري الشمالي المميّز بلونه الأخضر الغامق والخط الأصفر الأفقي الذي ينتصفه وهو يدخل المحطة في تمام الساعة 10,55 (02,55 ت غ).

وأتى نبأ الوكالة الكورية الجنوبية بعيد إعلان بيونغ يانغ وبكين أنّ كيم غادر ليل الإثنين بلاده على متن قطار متّجهاً إلى الصين في زيارة تستمر أربعة أيام تلبية لدعوة من الرئيس الصيني.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم "يزور الصين من السابع ولغاية العاشر من كانون الثاني/يناير ... بدعوة من شي جينبينغ".

وأضافت أنّ الزعيم كيم انطلق من محطّة القطارات في بيونغ يانغ على متن قطار خاص متوجّهاً إلى بكين ترافقه زوجته ري سول جو وعدد من كبار المسؤولين في نظامه.

وأكّدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الزيارة.

وبكين هي الحليف الدبلوماسي الرئيسي لبيونغ يانغ الشمالية ومصدرها الرئيسي للتجارة والمساعدات.

وزار كيم الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء شي، ولم يتمّ الإعلان عن أي من تلك الزيارات مسبقاً.

وبحسب مصادر عدّة فإنّ كيم يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الـ36، لكنّ هذه المعلومة لم تؤكّدها بيونغ يانغ يوماً.

وتوقّفت محادثات نزع أسلحة كوريا الشمالية بين بيونغ يانغ وواشنطن، إلاّ أنّ التوقعات تتزايد باحتمال عقد ثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال الأحد إنّ الطرفين يتفاوضان حالياً على مكان عقد القمة المرتقبة، لكنّه تهرّب من الردّ على سؤال يتّصل بموعد انعقاد هذه القمة.

وقال ترامب لصحافيين أمام البيت الابيض ردّاً على سؤال عن القمّة الثانية المرتقبة بينه وبين كيم "نحن نتفاوض على مكان. على الأرجح سيتمّ إعلانه في موعد ليس بعيدا".

وفي قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، اتّفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكنّ ذلك جاء في اتفاق مبهم لم يتطرّق إلى التفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بالمقابل يطالب كيم، الذي تحكم عائلته كوريا الشمالية بيد حديد منذ 70 عاماً، بتخفيف العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي وبرامجها الخاصة بالصواريخ البالستية، ويدين إصرار الولايات المتحدة على نزع ترسانته النووية.

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