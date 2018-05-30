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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 10:56 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:56

صورة للصحافي الروسي اركادي بابتشينكو في كييف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

اتهمت سلطت كييف الاربعاء موسكو بقتل اركادي بابتشينكو الصحافي والكاتب روسي الذي كان ينتقد الكرملين بشدة، وقتل بالرصاص في كييف حيث يقيم.

الا ان الكرملين ندد "بشدة" الاربعاء بمقتل الصحافي وطالب السلطات الاوكرانية بفتح "تحقيق فعلي" معتبرا ان اوكرانيا اصبحت "مكانا خطرا جدا" للصحافيين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نندد بشدة بهذه الجريمة ونأمل بفتح تحقيق فعلي (...) لكشف المسؤولين عن عملية الاغتيال".

وقتل بابتشينكو (41 عاما) الجندي الروسي السابق الذي شارك في حروب الشيشان ثم اصبح مراسلا حربيا متمرسا وموضع احترام، في منزله وقالت الشرطة الاوكرانية على الفور انها ترجح ان يكون الامر مرتبطا بمهنته.

وقال رئيس الوزراء الاوكراني فولديمير غرويسمان ليل الثلاثاء الى الاربعاء "انا متأكد من ان النظام الدكتاتوري الروسي لم يغفر له نزاهته (..) القتلة يجب ان يعاقبوا".

وعلى الفور ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلا "اركادي بابتشينكو قتل في سلالم المبنى، وعلى الفور رئيس وزراء اوكرانيا يؤكد ان المسؤول هي الاجهزة الروسية الخاصة (..) انه لامر مؤسف جدا".

في المقابل، اعتبر وزير خارجية اوكرانيا بابلو كليمكين انه "من المبكر جدا استخلاص نتائج" لكنه اشار الى "تشابه غريب في الاساليب التي تستخدمها روسيا للتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي".

وقتل بابتشينكو مساء الثلاثاء في كييف لاتي لجأ اليها لشعوره بالتهديد اثر تنديده بدور روسيا في النزاع في شرق اوكرانيا.

وهي ثاني عملية قتل في اقل من عامين لصحافي روسي يقيم في كييف.

ففي 20 تموز/يوليو 2016 قتل الروسي-بيلاروسي بابيل شيرمي في انفجار قنبلة زرعت تحت السيارة التي كان يقودها وسط كييف، ولم تكشف حتى الان ملابسات الجريمة.

وعثر على بابتشينكو في منزله بضواحي كييف، بحسب المتحدث باسم الشرطة لاروسلاف تراكالو الذي قال ان "زوجته كانت في الحمام وسمعت صوتا. وحين خرجت لاستطلاع الامر وجدت زوجها مضرجا بالدماء" مضيفا ان هذا الاخير "توفي سيارة الاسعاف" التي كانت تنقله الى المستشفى.

-صديق لاوكرانيا-

شارك بابتشينكو في حربي الشيشان بروسيا كجندي قبل ان يصبح صحافيا ينتقد الكرملين بشدة. وروى الحربين في كتاب صدر بفرنسا عنوانه "لون الحرب".

وقبل ان يغادر موسكو تعاون بالخصوص مع صحيفة نوفايا غازيتا واذاعة ايكو بموسكو، وهما وسيلتا اعلام تنتقدان الرئاسة الروسية.

وكان بابتشينكو زار شرق اوكرانيا وندد بدور روسيا وايد موقف سلطات كييف والغرب القائل بان موسكو تدعم عسكريا ثوار شرق اوكرانيا ، الامر الذي تنفيه روسيا.

واشاد رئيس الوزراء الاوكراني ب "صديق حقيقي لاوكرانيا كان يروي للعالم الحقيقة حول العدوان الروسي".

وكان بابتشينكو غادر روسيا في شباط/فبراير 2017 منددا ب "حملة مروعة" من "المضايقات".

وعاش لفترة في تشيكيا واسرائيل ثم استقر في كييف حيث كان يتولى منذ عام تقديم برنامج عبر قناة ايه تي ار التلفزيونية الخاصة. وقال مرارا انه يشعر ان حياته في خطر.

وطالب مجلس اوروبا الاربعاء اوكرانيا باجراء "تحقيق شامل" من اجل "التعرف ومعاقبة" المسؤولين عن قتل الصحافي الروسي.

وقال هارلم ديزير ممثل منظمة الامن والتعاون في اوروبا لحرية وسائل الاعلام انه "يستنكر هذا العمل الفظيع". وسيصل مساء الاربعاء الى كييف بحسب جهازه الصحافي.

من جهتها طالبت موسكو "السلطات الاوكرانية ببذل كافة الجهود لاجراء تحقيق ناجع".

وقالت الخارجية الروسية عبر فيسبوك "ان الجرائم الدامية والافلات التام من العقاب باتت امورا روتينية بالنسبة لنظام كييف".

وعلاوة على الصحافيين قتل في آذار/مارس 2017 بالرصاص في وسط كييف نائب روسي سابق كان لاجئا في اوكرانيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب