كييف تناشد موسكو السماح لأطباء أجانب بمعاينة مخرج اوكراني مضرب عن الطعام
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المخرج أوليغ سينتسوف(afp_tickers)
ناشدت كييف الأحد السلطات الروسية السماح لأطباء أجانب بمعاينة المخرج الاوكراني اوليغ سينتسوف الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين إضرابا عن الطعام في سجنه في روسيا.
وكان المخرج البالغ من العمر 41 عاما بدأ في 14 أيار/مايو إضرابا عن الطعام للمطالبة بالافراج عنه وعن سائر السجناء السياسيين الاوكرانيين المحتجزين في روسيا التي ستستضيف اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو الجاري مباريات كأس العالم في كرة القدم.
والأحد كتبت وزيرة الصحة الاوكرانية بالوكالة اولانا سورون في تغريدة على تويتر "لقد ناشدنا روسيا الاتحادية السماح لأطباء اوكرانيين وأجانب بمعاينة السجناء السياسيين الاوكرانيين".
وذيّلت الوزيرة تغريدتها بوسم "أطلقوا سراح سينتسوف" وأرفقتها بنسخة عن الرسالة التي ارسلتها الى نظيرتها الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي أكدت لهما فيها على ضرورة السماح للاطباء الاجانب "بتقييم الوضع الصحي" للسجناء الاوكرانيين.
وسينتسوف مخرج أفلام وثائقية وناشط معارض للكرملين اعتقل من منزله في القرم في 2014 بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة، وقد اصدرت بحقه محكمة روسية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بعد ادانته بالارهاب.
واتهمت السلطات الروسية الناشط الاوكراني بتزعم مجموعة مرتبطة بحركة برافي سكتور (القطاع الايمن) الاوكرانية القومية المتشددة المتهمة بضرب المنظمات الموالية لروسيا والبنى التحتية في القرم.
ويعتبر اوليغ سينتسوف أحد رموز حركة الاحتجاج التي ادت الى سقوط الرئيس الاوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب