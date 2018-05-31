لاغارد تنبه الى ان النزاعات التجارية تهدد الاكثر فقرا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن في 8 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس إن تزايد الحمائية بين اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين في العالم يهدد بالحاق الضرر الاكبر بالفئة الاكثر فقرا في العالم.
وجاءت تصريحات لاغارد خلال اجتماع للدفع بتحرير التجارة في اعقاب اعلان واشنطن فرض رسوم عقابية على الالمنيوم والصلب ما يؤثر على ابرز منتجيهما ومنهم اوروبا وكندا.
وقالت لاغارد في افتتاح اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في كندا "بالنتيجة، إذا تعرقلت التجارة بشكل كبير، واذا تضرر مستوى الثقة بين اللاعبين الاقتصاديين بشكل كبير، فإن أكثر من سيعاني هم الناس الأكثر فقرا".
واضافت "إن ذلك سيشوه ويضر ويعرقل سلسلة الامداد التي تأسست منذ عقود".
وقالت لاغارد ايضا إن 120 من بين 190 اقتصادا في العام تسجل نموا فيما نسبة البطالة تتراجع إلى مستويات ما قبل "الركود العظيم" في 2008.
لكنها حذرت في الاجتماع الذي ضم وزار المالية في عدد من كبرى الدول من ان ديونا "هائلة" ومخاطر جيوسياسية خلقت "الكثير من الشكوك وعدم الاستقرار".
وأعلن وزير التجارة الاميركي ويلبور روس الخميس إن المحادثات مع الاتحاد الاوروبي فشلت في التوصل إلى نتيجة مرضية وإن الرسوم الجمركية التي اعلنت في آذار/مارس وتم تعليقها بالنسبة لمعظم المنتجين الرئيسيين، سيبدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس الجمعة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب