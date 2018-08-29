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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 12:50 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:50

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره السعودي في موسكو في 29 اب/اغسطس 2018

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء عن امله في ألا تعمد الدول الغربية الى "عرقلة عملية مكافحة الارهاب" في إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو "آمل في ألا يشجع شركاؤنا الغربيون الاستفزازات، وألا يعرقلوا عملية مكافحة الارهاب" في إدلب، في وقت يستعد النظام لشن هجوم لاستعادة هذه المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا.

واثار مصير محافظة إدلب في الايام الاخيرة قلق الغربيين الذين حذروا الثلاثاء من "تداعيات كارثية" لاي عملية عسكرية، وذلك خلال اجتماع في الامم المتحدة خصص لمناقشة الوضع الانساني في سوريا.

كذلك، اتهم لافروف الغربيين بانهم "يركزون مجددا في شكل كبير" على "هجوم كيميائي مزعوم" سينسب الى الحكومة السورية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (الفرع السابق للقاعدة في سوريا) على ستين في المئة من محافظة ادلب (شمال غرب) المحاذية لتركيا، وتضم المنطقة ايضا العديد من الفصائل المعارضة.

ويبدو ان النظام السوري يستعد لهجوم وشيك على ادلب، لكن هذا الامر يبقى رهنا باتفاق مع تركيا التي تدعم الفصائل المعارضة وخصوصا ان المباحثات بين موسكو وانقرة تكثفت في الاسابيع الاخيرة.

واضاف لافروف الاربعاء "هناك تفهم سياسي كامل بين موسكو وانقرة. من الملح ان يتم الفصل بين ما نسميه معارضة معتدلة والارهابيين، وان يتم التحضير لعملية ضد هؤلاء عبر الاقلال قدر الامكان من الاخطار على السكان المدنيين".

وتابع "في اي حال، من الضروري تبديد هذا الالتباس".

ونقلت وسائل الاعلام الروسية ان روسيا عززت في الايام الاخيرة وجودها العسكري قبالة سوريا خشية اي ضربات غربية قد تستهدف قوات النظام السوري.

وذكرت الصحافة الروسية ان موسكو نشرت اكبر قوة بحرية لها قبالة سوريا منذ بدء النزاع في 2011.

والثلاثاء، اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان مقاتلي هيئة تحرير الشام "على وشك القيام باستفزاز بالغ الخطورة" عبر "استخدام مواد كيميائية تحوي الكلور" في منطقة إدلب.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب