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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 11:08 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:08

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في موسكو في 16 أيار/مايو 2018 (afp_tickers)