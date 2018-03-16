لافروف يؤكد ان بلاده ستقوم "بالطبع" بطرد دبلوماسيين بريطانيين حول قضية تسميم الجاسوس
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 14 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن موسكو ستقوم بطرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال.
وقال لافروف للصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد بالمثل على قرار الطرد الذي أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "بالطبع سنقوم بذلك".
وكان لافروف يتحدث في آستانا عاصمة كازاخستان في أعقاب محادثات حول سوريا مع نظيريه الايراني والتركي.
وقال وزير الخارجية الروسي الخميس إن موسكو سترد بطرد دبلوماسيين بريطانيين "قريبا".
وقال إنه ليس لبلاده اي دافع لاستهداف سكريبال، لكنه اضاف بأن آخرين يمكن أن يستخدموا التسميم "لتعقيد" نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق إن فلاديمير بوتين سيتخذ القرار "الافضل لمصالح روسيا".
وفي بيان مشترك نادر دانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة الخميس الهجوم على سكريبال وابنته يوليا بوصفه "مساس بسيادة المملكة المتحدة".
وتتصاعد الفضيحة الدولية فيما لا يزال سكريبال وابنته في حالة حرجة بعد تسميمهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طورته روسيا، في مدينة سالزبري الانكليزية في 4 آذار/مارس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب