لافروف يبلغ بومبيو "الرفض القاطع" للعقوبات الاميركية الجديدة
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وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو في 14 أيار/مايو 2018.(afp_tickers)
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة لنظيره الأميركي مايك بومبيو في محادثة هاتفية أن روسيا "ترفض رفضا قاطعا" العقوبات الأميركية الجديدة ضد بلاده، بحسب الخارجية الروسية.
وخلال المحادثة التي "تمت بمبادرة أميركية" قال لافروف إن روسيا "ترفض رفضا قاطعا العقوبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرا وهي على صلة بمعلومات مفترضة حول تورط موسكو في قضية سكريبال المزعومة"، كما ذكرت الوزارة في بيان.
واضاف المصدر ان "سيرغي لافروف اكد ان لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا اي بلد آخر قدم منذ الحادث في سالزبري وقائع تؤكد هذه المعلومات".
واعلنت الادارة الاميركية الاربعاء عقوبات جديدة على روسيا على صلة بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في اذار/مارس في سالزبري الانكليزية، الامر الذي نسبته لندن الى موسكو.
وينفي الكرملين اي ضلوع لروسيا في هذه القضية، وقد ندد الخميس بعقوبات "مرفوضة" فيما تعهدت الدبلوماسية الروسية الرد.
وتابع بيان الخارجية الروسية الجمعة ان لافروف وبومبيو توافقا "على الاستمرار في الاتصالات في شأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب