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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 03:24 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:24

وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو في 14 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)