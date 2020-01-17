هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 09:47 ص

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إلى "خفض التصعيد" بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقط الجيش الإيراني خطأ طائرة ركّاب أوكرانية.

وقال لافروف "تشكّل مأساة طائرة الخطوط الأوكرانية (الدولية) إنذاراً جديًا ومؤشراً لبدء العمل على خفض التصعيد بدلاً من التهديدات الدائمة" في المنطقة.

وأضاف أن "زيادة التوتّر بين إيران والولايات المتحدة لن تساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة، لأن مستوى التوتر سيزداد".

وبدت إيران تسير باتّجاه الدخول في نزاع في وقت سابق هذا الشهر بعدما قتلت الولايات المتحدة القيادي بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة من طائرة مسيّرة في بغداد، ما دفع طهران لإطلاق صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

وأسقطت إيران لاحقًا من طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بينما كانت الجمهورية الإسلامية في حالة تأهّب عقب استهداف القاعدتين. وأسفر إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل 176 شخصًا، معظمهم كنديون وإيرانيون.

وأقرّت طهران بعد أيام على الكارثة بأن المأساة نجمت عن خطأ بشري.

وبينما أكّد لافروف أنه لا يرغب في "البحث عن أعذار لأي جهة"، إلا أنه انتقد واشنطن لقتلها سليماني.

وقال أن إيران كانت تتوقع ضربة أميركية موضحا انه كانت هناك "حالة من التوتر في اوضاع كهذه".

وتابع في هذا السياق "هناك معلومات تفيد أنه بعد هذا الهجوم، كان الإيرانيون ينتظرون ضربة اخرى من الولايات المتحدة، الا انهم لم يعرفوا كيف ستكون. لكن كان هناك ست طائرات (اف-35) على الأقل تحلق في المجال الجوي مباشرة على حدود إيران".

واعتبر لافروف ان هذه العملية الأميركية "غير المسبوقة" "قوّضت وشككت في جميع معايير القانون الدولي التي يمكن تصورها".

اور-اس/لين.اع/ب ق

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