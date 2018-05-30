لافروف يزور كوريا الشمالية الخميس (وزارة)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سوتشي في 18 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى كوريا الشمالية الخميس للبحث مع المسؤولين الكوريين الشماليين في موضوع البرنامج النووي في بلادهم والتعاون الثنائي بين البلدين، بحسب ما أعلنت وزارته الاربعاء.
وجاء في بيان للوزارة "ستتم الزيارة الرسمية لوزير الخارجية سيرغي لافروف الى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 31 ايار/مايو".
وأوضح البيان ان "محادثات مقررة بين وزيري الخارجية ستشمل مسائل ثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الدولية والاقليمية".
وكانت موسكو أعلنت الاسبوع الماضي عن الزيارة من دون ان تحدد موعدا لها.
وتأتي زيارة لافروف في وقت يبدو أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيعقدان قمتهما في 12 حزيران/يونيو بعد غموض تلا إعلان واشنطن إلغاء القمة.
وكان لافروف استقبل في موسكو نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو في زيارة نادرة في نيسان/ابريل الماضي دعت على اثرها روسيا الاسرة الدولية الى منح بيونغ يانغ "ضمانات صلبة" لقاء إزالة أسلحتها النووية.
وقال لافروف آنذاك انه قبل دعوة من نظيره في بيونغ يانغ.
وتعود الزيارة الاخيرة لمسؤولين روس الى كوريا الشمالية الى آذار/مارس الماضي عندما توجه الوزير الروسي للتنمية في الشرق الاقصى الكسندر غالوشكا الى بيونغ يانغ للتباحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب