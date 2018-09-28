لافروف يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا
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لافروف متحدثا امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الجمعة في 28 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة من الأمم المتحدة الى المساعدة في إعادة اعمار سوريا، في حين ترفض الدول الغربية أي مساهمة في هذا المجال قبل التوصل إلى حل سياسي.
وقال الوزير الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب إعادة إعمار البلاد من أجل السماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى سوريا".
وأضاف "يجب مساعدة السوريين".
وتابع الوزير الروسي أن "الحوار الوطني السوري، الذي بدأته روسيا وإيران وتركيا في كانون الثاني/يناير، أدى الى قيام الظروف للتوصل الى حل سياسي" على أساس قرارات الأمم المتحدة.
ويشمل هذا "إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لتسهيل عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم".
وقال لافروف إن تحقيق "هذا الهدف الذي يصب في صالح جميع السوريين يجب أن يصبح أولوية الجهود الدولية وأنشطة وكالات الأمم المتحدة".
في الوقت الذي يسيطر فيه نظام الرئيس بشار الأسد بمساعدة عسكرية روسية وإيرانية، على معظم الأراضي السورية، تمارس موسكو ضغوطا على نحو متزايد من أجل إعادة إعمار دولية لهذا البلد.
اما الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا فانه يرفض تقديم أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في ظل غياب الحل السياسي.
ويتزامن الطلب الروسي امام الأمم المتحدة مع الإعلان عن قمة مقبلة حول النزاع في سوريا ستجمع في تشرين الاول/أكتوبر قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الاتحاد الأوروبي الى المساهمة مالياً في إعادة إعمار سوريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب