لافروف يلغي زيارة مقررة الى فيتنام
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 14 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
ألغى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اللحظة الأخيرة زيارة لفيتنام كان من المقرر إجراؤها الاثنين، وذلك "لسبب غير متوقع"، وفقا لما قالت هانوي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفيتنامية انه "لأسباب غير متوقعة، لن تحصل زيارة وزير الخارجية لفيتنام".
وقال مصدر دبلوماسي روسي في هانوي لوكالة فرانس برس "ألغى لافروف زيارته لسبب تقني، وليس سياسيا".
وقال مصدر أمني فيتنامي من جهته "أُبلِغنا أمس بهذا الإلغاء، ولم يُعط أي سبب حتى الآن".
وأعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد رئيسا لروسيا لولاية رابعة في انتخابات اشبه باستفتاء، نددت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة.
وتم الغاء زيارة لافروف احد المقربين من بوتين والوزير في الحكومة الروسية منذ اعوام في الوقت الذي يزور فيه وفد من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بريطانيا الاثنين.
وسيجمع هؤلاء الخبراء عينات من غاز الاعصاب المستخدم في هجوم ضد جاسوس روسي سابق على الاراضي البريطانية.
ووجهت لندن الاتهام لروسيا بعد العثور على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي وادخلا المستشفى في 4 اذار/مارس في حال حرجة بعد تعرضهما للتسميم بغاز الاعصاب.
وطلبت القوى الغربية من روسيا ان تقدم الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، كل المعلومات عن برنامج كيميائي يحمل اسم "نوفيتشوك" ويتعلق بمادة سامة للاعصاب ابتكرها علماء سوفيات ابان ثمانينات القرن الماضي، بحسب الغربيين وخبير كيميائي روسي سابق يعيش في الولايات المتحدة.
اما روسيا فتنفي بشكل قاطع وجود برنامج من هذا النوع.
وقال بوتين ان "روسيا ليست لديها مواد كهذه، لقد دمرنا كل أسلحتنا الكيميائية تحت اشراف مراقبين دوليين".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب