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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 05:39 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:39

شرطي يقف أمام طوق أمني في وسط مدينة بارنسلي حيث طعنت امرأة رجلاً بسكّين في 8 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)