هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 03:46 م

اعلام لبنانية في باريس خلال تظاهرة دعما للحراك الشعبي في بيروت ومدن اخرى في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2019

تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين الأحد في باريس دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أربعة ايام في بيروت ومدن أخرى ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفق مصور فرانس برس.

وقالت المدونة اللبنانية سمر دو بوتافوكو لفرانس برس "راوح عددنا بين 2500 وثلاثة آلاف (...) أطفال وكبار رغم المطر"، موضحة انها دعت الى هذا التحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرا، لفت ألوان العلم اللبناني ساحة تروكاديرو قرب برج ايفل.

واضافت المدونة "كل شيء بدأ مع ازمة بيئية: احترقت الغابات وعجزت الحكومة عن التحرك. لم تكن على الارض لمساعدة السكان فيما كانت مدارس تحترق (...) ثم اعلنوا ضريبة جديدة" على الاتصالات عبر الانترنت.

واكدت أن "الوضع بائس في لبنان الى درجة يتظاهر أناس اليوم لم يتعودوا النزول الى الشارع. لقد شاهدنا مسنات محجبات في الشارع. الناس ما عادوا خائفين. ونحن اللبنانيين في الخارج علينا ان ندعم مواطنينا الشجعان الذين يطالبون بانهاء النظام الطائفي الذي اثبت عجزه".

وقالت أيضا "نحن هنا لنسف هذا النظام، نريد دولة علمانية".

وقال ليو نيكوليان الذي انشأ اخيرا مجلس تنسيق للبنانيين في فرنسا، لفرانس برس "جئنا اليوم لنقول +نحن جميعا لبنانيون+، سواء كنا مسيحيين او شيعة او سنة او دروزا. نحن لبنانيون قبل كل شيء".

واضاف ان "هويتنا الوطنية في خطر كبير بسبب مصاصي الدماء"، في اشارة الى الطبقة السياسية اللبنانية.

وضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان الأحد برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين الى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم.

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