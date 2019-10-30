هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 10:26 م

استدعت اللجان النيابية الأميركية التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض، وفق ما أورد الأربعاء الإعلام الأميركي.

ودعي بولتون الذي أقيل في أيلول/سبتمبر للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست، في وقت يسعى البيت الأبيض إلى الحد من تعاون مسؤولين حاليين وسابقين مع التحقيق.

وتفيد تقارير بأن بولتون حذّر سابقا من جهود سرية تبذلها الإدارة الأميركية، ولا سيما المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق ديموقراطيين بينهم المرشح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بادين.

ولم يشأ محامي بولتون وأعضاء ديموقراطيون في لجان التحقيق الإدلاء باي تعليق على إشعار الإدلاء بالشهادة أو القول ما إذا وافق بولتون على المثول أمام المحققين.

وأقال ترامب في أيلول/سبتمبر بولتون المعروف بمواقفه المتشددة حيال أعداء واشنطن، وفي طليعتها إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

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