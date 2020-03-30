هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 12:55 م

حارس امن قبالة احد مواقع البناء المخصصة لمعرض اكسبو دبي 2020 الثلاثاء في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2019

قررت اللجنة التسييرية لمعرض إكسبو دبي 2020 العالمي الاثنين الطلب من المكتب الدولي للمعارض، المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن إكسبو الدولي، تأجيل الافتتاح لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعقد إكسبو 2020 دبي اجتماعاً "عن بعد" للجنة تسييره مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، وذلك في إطار مشاورات بشأن أثر وباء كوفيد-19 على الاستعدادات للمعرض الذي يتوقع منظموه أن يستقطب 25 مليون زيارة.

واتّفقت اللجنة على الطلب من المكتب الدولي للمعارض "دراسة مسألة تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به"، حسبما جاء في بيان.

وسيعمل المكتب الدولي للمعارض مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي للنظر في تغيير مواعيد المعرض الذي كان من المفترض أن يفتتح في تشرين الاول/اكتوبر 2020 وحتى نيسان/ابريل 2021.

وللجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض "وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل"، وأي تعديل في المواعيد "يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين"، حسب ما جاء في البيان.

وتعوّل دبي على المعرض لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية.

وألغت دبي العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في الاسابيع الماضية على خلفية الفيروس الذي تسبّب بوفاة عشرات آلاف الأشخاص حول العالم.

وقالت ريم بنت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي إنّ "الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته".

وتابعت "الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بكوفيد-19، ومن ثم فقد عبّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي".

وسّجلت الإمارات 611 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وخمس وفيات. وفرضت السلطات اجراءات إغلاق لوقف تفشي المرض. كما أطلقت حملة تعقيم وطنية في إطار جهود الوقاية من المرض تتضمن تقييد حركة المرور والسكان من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

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