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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 05:29 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:29

اعلن دبلوماسيون ان لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي سمحت الاربعاء برفع موقت للعقوبات الدولية عن مسؤولين كوريين شماليين ليتمكنوا من السفر الى سنغافورة تمهيدا للقمة التي يفترض ان تعقد بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

ولبت اللجنة بذلك طلبا تقدمت به سنغافورة ويتعلق بعدد من المسؤولين الذين يفترض ان يشاركوا في اجتماعات تحضيرية للقمة وكذلك في القمة نفسها المقررة في 12 حزيران/يونيو.

وكتب سفير سنغافورة في الامم المتحدة برهان غفور في طلبه الى لجنة العقوبات في الامم المتحدة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس ان "هذه القمة تشكل فرصة لدفع هدف تسوية سلمية للملف النووي الكوري الشمالي واحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، قدما".

ولم ترد في الطلب اي مواعيد لتعليق العقوبات ولا عدد او اسماء الاشخاص الذين يطلب رفع العقوبات عنهم.

وتمنع العقوبات التي اعلنتها الامم المتحدة ضد كوريا الشمالية، ثمانين شخصا من السفر الى الخارج. كما تنص على تجميد موجوداتهم في الخارج.

ووعدت الولايات المتحدة الاربعاء بان تعلن "الاسبوع المقبل" قرارها النهائي حول عقد او عدم عقد القمة بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب