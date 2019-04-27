هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 12:29 م

حافظ المحتجون على اعتصامهم أمام مقر الجيش في الخرطوم منذ إزاحة الجيش للرئيس عمر البشير عن السلطة في 11 نيسان/ابريل

تجتمع السبت للمرة الأولى لجنة مشتركة عن المجلس العسكري في السودان والمحتجين بهدف التباحث حول المطالبات بالحكم المدني، وفق ما ذكر تحالف المعارضة.

وعقد قادة المتظاهرين عدّة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش في 11 نيسان/ابريل الرئيس عمر البشير عن الحكم في أعقاب اربعة اشهر من الاحتجاجات.

ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الاسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات متمردة، على التظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود على حكمه.

وقال بيان عن تحالف الحرية والتغيير السبت إنّ "اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي تعقد أولى اجتماع لها السبت".

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول هوية المشاركين في الجلسة أو حول مدتها.

ورفض المجلس العسكري التنازل، ويصرّ على أن يتسلم السلطة لمرحلة انتقالية من عامين. لكنه أعلن الجمعة عن "اتصالات مستمرة" مع المحتجين وأنّه ينتظر منهم اختيار ممثلين عنهم إلى اللجنة المشتركة.

وأبقى المحتجون على ضغوطهم على المجلس العسكري، وواصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم كما تجمّع عشرات الآلاف الخميس في "مسيرة مليونية" ترفع شعار الحكم المدني.

وأعلنت القوى الغربية عن دعمها، غير أنّ دولاً خليجية رئيسة تساند المجلس العسكري، بينما دعت الدول الافريقية إلى تسليم الحكم للمدنيين.

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