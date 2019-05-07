يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موسكو الأربعاء للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في سياق تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن الوزيرين سيبحثان النزاع السوري والأزمة في فنزويلا والاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد تجديد عقوباتها على طهران، انتقلت الولايات المتحدة الثلاثاء لممارسة ضغوط عسكرية على إيران فأرسلت حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط رداً على ما وصفه وزير الدفاع الأميركي بالنيابة باتريك شاناهان بأنه "تهديد" إيراني.
ويأتي التحذير الأميركي بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والذي قالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية إسنا إن إيران قد "ترد" عليه الأربعاء "بإجراءات مماثلة".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها "إن روسيا تدعم الموقف الموزون لطهران التي لا تزال فاعلاً يتحلى بالمسؤولية في المعاهدة حول برنامج إيران النووي"، مستنكرة "العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد على إيران وشركائها".
وقالت موسكو إن العقوبات والضغوط الأميركية هي بمثابة "منافسة غير عادلة في الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الطاقة".