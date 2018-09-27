هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 08:58 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:58

عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مساء الاربعاء في نيويورك بحثا خلاله النزاع الاسرائيلي الفلسطيني والوضع في قطاع غزة كما أعلن الطرفان الخميس.

وأفادت الرئاسة المصرية أن السيسي استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة نتانياهو وبحثا "سبل إحياء عملية السلام" حيث أكد الرئيس المصري "أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

كما أشار الرئيس المصري "إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

من جهته أعلن مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس المصري بحثا على مدى ساعتين تقريبا "التطورات الاقليمية والوضع في غزة" بدون التطرق الى جهود احياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين المجمدة حاليا.

وكان البنك الدولي حذر في تقرير نشره في الاونة الاخيرة من أن الاقتصاد في غزة في "حالة انهيار شديد" مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ما أدى الى تفاقم آثار الحصار الاسرائيلي ووضع القطاع الذي تديره حركة حماس في مرحلة "حرجة".

وسبق أن التقى نتانياهو والسيسي عدة مرات منذ وصول الرئيس المصري الى السلطة في العام 2014 لكن هذه اللقاءات كانت بعيدة عن الاضواء.

وسيلقي كل من نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمتيهما الخميس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك غداة اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيعرض خطة للسلام في الشرق الاوسط بحلول نهاية السنة.

وأعرب ترامب للمرة الاولى الاربعاء عن تفضيله حل الدولتين في النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب