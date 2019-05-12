هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 03:27 م

رجح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الاميركي أن يجتمع دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين يومي 28 و29 حزيران/يونيو، وذلك بهدف التطرق الى المأزق الذي آلت اليه المفاوضات التجارية بين البلدين.

وصرح المستشار لقناة فوكس نيوز "إن فرص ان يلتقي الرئيس ترامب والرئيس شي خلال هذا الاجتماع هي على الارجح كبيرة نسبيا".

وكان المفاوضون الصينيون والاميركيون التقوا الخميس والجمعة الماضيين في واشنطن بدون التوصل الى اتفاق، واتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن العديد من النقاط التي تم بحثها لأشهر بغرض التوصل الى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزاد ترامب الضغط بقراره الجمعة رفع الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 الى 25 بالمئة، وذلك في وقت كان الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء موجودا في واشنطن.

وفي الاجمال فان قيمة المنتجات الصينية التي فرضت عليها رسوم اضافية من واشنطن تبلغ حاليا 250 مليار دولار.

كما أمر ترامب ببدء الاجراءات بهدف فرض رسوم جمركية على الواردات الباقية البالغة قيمتها نحو 300 مليار دولار.

وقال كودلو الاحد "نحتاج الى شيء أكثر وضوحا وحتى يحدث ذلك سنبقي الرسوم الجمركية" مضيفا "لا يمكننا ان نقبل أي رجوع للوراء".

وأشار المستشار من جهة اخرى الى أنه لم يتم تحديد "اي خطة عملية ونهائية" بشأن باقي المفاوضات.

ودعت الصين وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر لزيارة بكين لكن بدون تحديد أي موعد للزيارة.

وتشترط واشنطن خفضا لعجزها التجاري الضخم مع بكين (378 مليار دولار في 2018) و"تغييرات بنيوية" مثل وضع حد للنقل التلقائي للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية الاميركية إضافة الى الغاء الدعم الحكومي الصيني للشركات العامة.

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