هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2020 10:28 ص

شعار الجيل الخامس على واجهة محل لبيع أجهزة هواوي في بكين في 25 أيار/مايو 2020

تجري بريطانيا اتصالات مع الولايات المتحدة من أجل تشكيل ناد من عشر دول يمكنه أن يعمل على تطوير تقنية خاصة به من الجيل الخامس بهدف تقليص الاعتماد على شركة هواوي الصينية، وفق ما أوردت صحيفة "ذي تايمز" الجمعة.

ويأتي هذا الاقتراح قبل قمة لمجموعة السبع يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستضافتها الشهر القادم.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة "نبحث عن أطراف جديدة تدخل السوق من أجل تنويعه"، مضيفا "هذا أمر تحدثنا عنه مع حلفائنا، بمن فيهم الولايات المتحدة".

وعلى الرغم من تحذيرات أميركية متكررة، سمحت الحكومة الأميركية لهواوي ببناء 35 في المئة من البنى التحتية المطلوبة لنشر شبكة جديدة من الجيل الخامس في البلاد.

وقالت "ذي تايمز" إن بريطانيا تقترح، بعد تدهور علاقاتها مع الصين، إنشاء ناد من عشر ديموقراطيات تضم أعضاء من مجموعة السبع وكوريا الجنوبية والهند.

وأوضحت أن أحد الخيارات يقضي بتمركز الاستثمارات في شركات اتصال موجودة في الدول العشر الأعضاء.

والشركتان الوحيدتان حاليا الموجودتان في أوروبا والقادرتان على التزويد بتجهيزات للجيل الخامس، هما الشركة الفنلندية نوكيا والشركة السويدية إريكسون.

وقال مصدر حكومي للصحيفة "نحتاج الى شركات جديدة تدخل السوق"، مشيرا الى أن هذه الحاجة هي التي كانت وراء التعامل مع هواوي.

وأثار قرار التعامل مع هواوي في حينه غضب واشنطن التي تشتبه بقيام الشركة الصينية بأنشطة تجسس لحساب بكين.

وذكرت صحيفتا "غارديان" و"ديلي تلغراف" مؤخرا أن جونسون يرغب بوقف التعامل مع هواوي نهائيا بحلول العام 2023.

إلا أن ذلك من شأنه أن يخرّب العلاقة تماما بين لندن وبكين، في وقت يبحث جونسون عن شركاء تجاريين جدد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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