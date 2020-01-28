هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 12:09 م

شعار شركة هواوي الصينية في مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة في ريدينغ، غرب لندن ، في 28 كانون الثاني/يناير 2020.

قررت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن تسمح بمشاركة جزئيةً في شبكة الجيل الخامس للاتصالات لشركات تصنيع معدات الاتصالات التي ينطوي التعامل معها على "مخاطر"، وتعني بذلك شركة هواوي الصينية التي عبرت على الإثر عن ارتياحها.

تعرضت لندن لضغوط أميركية شديدة لاستبعاد التعاون مع هواوي التي تتهمها واشنطن بالتجسس لصالح بكين رغم نفي الشركة القاطع.

وكما ألمحت في الأيام الأخيرة، انتهى الأمر بالحكومة البريطانية إلى اتخاذ قرار يقيد وصول مصنعي معدات الاتصالات "الذين ينطوي التعامل معهم على مخاطر" إلى شبكات الجيل الخامس دون أن تستبعدهم.

وفي بيان لا يأتي على ذكر هواوي صراحة وصدر بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بوريس جونسون، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والاتصال الرقمي أنه سيتم استبعاد "الجهات عالية المخاطر ... من الوصول إلى الأجزاء الحساسة في قلب شبكة 5 جي"، ولن تزيد مشاركتهم عن 35% في الأجزاء غير الاستراتيجية منها ولا سيما أبراج الهوائيات.

وقال البيان "اتفق الوزراء على أن يضع المشغلون البريطانيون ضمانات إضافية ويستبعدوا مقدمي الخدمات الذين يمثلون مخاطر عالية من أجزاء معينة من شبكات الاتصالات الخاصة بهم والضرورية لأمنها".

وسيتم لذلك "استبعاد مصنعي المعدات من المشاركة في كافة مرافق البنية التحتية الحيوية للأمن القومي"، ومن "الوظائف المركزية والحساسة للشبكة"، ومن "المناطق الجغرافية الحساسة، ولا سيما بالقرب من المواقع النووية والقواعد العسكرية"، على أن "تقتصر مشاركتهم على 35% في الشبكة الطرفية"، ويُعنى بذلك أبراج هوائيات نقل الإشارات.

وفي بيان منفصل، عبرت شركة هواوي على الفور عن "اطمئنانها من تأكيد الحكومة البريطانية أنه يمكننا مواصلة العمل مع عملائنا لمواصلة نشر الجيل الخامس (5جي)".

تعمل شركة الاتصالات الصينية العملاقة في الشبكات البريطانية منذ 15 عامًا، ولا سيما في البنى التحتية للجيل الرابع لدى فودافون وبريتش تلكوم.

وقال مشغلو الاتصالات إن استثناء هواوي سيكون مكلفًا وسيؤخر الانتقال إلى الجيل الخامس.

وتعقيباً على القرار البريطاني، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل".

واضاف هذا المسؤول في بيان تلقته فرانس برس "لا يوجد خيار آمن للبائعين غير الموثوق بهم للسيطرة على أي جزء من شبكة جي 5".

منعت واشنطن شركة هواوي من عمليات طرح الجيل التالي من شبكة الهواتف المحمولة التي تقدم نقلًا فوريًا تقريبًا للبيانات بسبب المخاوف من أن تكون الشركة تحت سيطرة بكين.

وقبل إعلان قرار لند، قال مسؤول كبير في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لن يحظر شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي أو أي شركة أخرى في أوروبا، على الرغم من ضغوط واشنطن.

وستكشف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، رسميًا عن توصيات الدول الأعضاء الأربعاء، لكن المفوض تييري بريتون أخبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن بروكسل ستختار التدقيق على الحظر الشامل.

وقال "إنها ليست مسألة تمييز، إنها مسألة وضع أحكام. ستكون صارمة، وسوف تكون متطلبة وبالطبع نرحب بجميع المشغِّلين الذين يرغبون في تطبيقها".

رغم عدم ذكر اسم هواوي صراحة، يكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة وسط للموازنة بين هيمنة هواوي الهائلة على قطاع الجيل الخامس والمخاوف الأمنية التي تبديها واشنطن.

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