هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 12:48 م

استؤنفت الاثنين المحادثات بين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسل حول بريكست، وسط محاولة لندن تقديم توضيحات حول بعض النقاط "الإشكالية" في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعقد مبعوث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد فروست جلسات عمل مع بولينا ديماك هاك من فريق التفاوض التابع للاتحاد الاوروبي.

واعلنت رئاسة الوزراء البريطانية مطلع المساء انه "بعد ساعات من النقاشات الأسبوع الماضي، قدمت المملكة المتحدة محتوى قانونيا إضافيا اليوم. يتعلق الامر بمزيد من التفاصيل حول الجمارك وتنظيم البضائع من اجل توضيح كيف ستعمل المقترحات البريطانية".

وستستأنف المحادثات غدا الثلاثاء.

وكانت المتحدثة باسم المفوضة الاوروبية مينا اندريفا قالت "ستكون فرصة للمملكة المتحدة لتقديم مقترحات أكثر تفصيلا". وألمحت الى محادثات هاتفية وعبر الرسائل الالكترونية نهاية الاسبوع، لكن لم يكشف عن أية مقترحات بريطانية جديدة.

وحذرت اندريفا من ان "كل يوم له حسابه" مضيفة "نحتاج حلا وليس تدابير يمكن الرجوع عنها او تترك لمفاوضات لاحقة".

ويرفض الأوروبيون حقّ النقض الذي تريد الحكومة البريطانية منحه لبرلمان إيرلندا وسلطتها التنفيذية، ويرون "إشكاليةً" في المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجمركية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا بعد بريكست.

وقال مسؤول بريطاني الاثنين "تريد لندن التوصل الى اتفاق، ويحتاج اتفاق يدعمه البرلمانيون الى تنازلات من كافة الاطراف" مضيفا في لهجة تحذير "قدمت المملكة المتحدة عرضا مهما، وحان الوقت لتبدي المفوضية أيضا الاستعداد للتسوية".

-"مشكلات خطيرة"-

ورفض الاوروبيون المقترحات التي قدمها الاسبوع الماضي رئيس الوزراء البريطاني بديلا عن الاتفاق المبرم مع سلفه تيريزا ماي. ومنحوا البريطانيين مهلة من اسبوع تنتهي الجمعة، لتعديل المقترحات وتفادي بريكست دون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

وحذر بارنييه السبت خلال فعالية نظمتها صحيفة لوموند الفرنسية من أنه إذا لم تعد الحكومة البريطانية "بمقترحات جديدة حول مسألتين مهمتين أشرنا إليهما لها، لا أدري كيف يمكننا التقدّم".

وأبدى الوزير البريطاني المكلف بريكست ستيف باركلي الأحد انفتاحاً على محادثات حول ترتيبات أعدها بوريس جونسون بشأن مسألة حدود إيرلندا الشمالية الشديدة الحساسية، داعياً الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه لان يظهر "مرونة" حول هذا الموضوع.

ووصف خطة جونسون بأنها "نقطة بداية" للمناقشات عوضا عن تصريحات المصادر الحكومية البريطانية التي عدّتها بمثابة عرض "يقبل أو يرفض" كليا.

وأكد وزير بريكست أن لندن مستعدة لـ"مناقشة" هذه المسألة. وأوضح "يمكن لنا الدخول في تفاصيل العمل التنفيذي" للإجراءات المقترحة حول الرقابة الجمركية" على الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. .

ويريد الاتحاد الأوروبي تفادي عودة الحدود الصلبة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

وخلال مكالمة هاتفية الأحد، أخطر جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ هذه هي "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وأتى تحذير جونسون لماكرون على الرّغم من أنّ البرلمان البريطاني أقرّ مؤخّراً قانوناً يجبره على طلب هذا التأجيل إذا لم يتوصّل إلى اتفاق مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.

بدوره، أكّد ماكرون أنّ الاتحاد الأوروبي سيقرر نهاية هذا الاسبوع إذا كان من الممكن إبرام اتفاق.

وخطة جونسون الحالية لايجاد بديل من شبكة الامان تنص على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.

وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

لكن الخطة المتعلقة بالحدود غير مقبولة للاتحاد الاوروبي الذي اعتبر أنها تتضمن نقاطا "إشكالية" ويجب اعادة العمل عليها.

بدوره، ناشد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بريطانيا بإظهار "المزيد من الواقعية والوضوح" بشأن مقترحاتها الجديدة بخصوص بريكست.

وقال بعد لقائه الوزير البريطاني باركلي إنه اجرى "مناقشات صريحة وصادقة" بشأن خطط بريطانيا "كما يفعل الجيران الطيبون".

في الاثناء رفض القضاء الاسكتلندي الاثنين شكوى تقدم بها ثلاثة أشخاص ضد جونسون لاجباره على طلب تأجيل بريكست لثلاثة أشهر اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بحلول 19 تشرين الاول/اكتوبر.

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