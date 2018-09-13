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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 09:32 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:32

وزير بريكست البريطاني دومينيك راب عند وصوله الى مقر الحكومة في لندن في 13 أيلول/سبتمبر 2018

حذر وزير بريكست البريطاني دومينيك راب مجددا الخميس من أن بلاده لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الاوروبي في حال عدم التوصل الى اتفاق حول بريكست.

وصرح راب لاذاعة "بي بي سي" أن إحدى تبعات مثل هذا الاحتمال "ستكون بوضوح أننا لن ندفع الاموال المتفق عليها في إطار اتفاق الخروج"، في إشارة الى اتفاق تمهيدي تم التوصل اليه في كانون الاول/ديسمبر بين الاوروبيين والبريطانيين وينصّ على أن تسدد لندن فاتورة بقيمة 39 مليار جنيه استرليني (44 مليار يورو).

وتابع راب أن المملكة المتحدة "تعلم بالطبع التزاماتها القانونية، مضيفا "لست أقول شيئا لم أقله في قاعة المفاوضات أو لن أقوله مباشرة لاصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الاوروبي واعتقد أن الامر معروف جيدا من الجانبين".

إلا أن راب اعتبر أن "من غير المحتمل" عدم التوصل الى اتفاق، لكن في حال حصل ذلك فلن يكون بإمكان الاتحاد الاوروبي أن "ينتقي" عناصر المحادثات التي تناسبه وخصوصا تسديد الفاتورة.

وتذكر هذه الصيغة بتلك التي استخدمها الاوروبيون الذين يشددون بانتظام على أن البريطانيين لا يمكنهم "الانتقاء" بين قواعد الاتحاد الاوروبي لاعداد اتفاق حول الخروج.

من المفترض أن تتوصل لندن وبروكسل الى اتفاق بحلول القمة الاوروبية يومي 18 و19 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لتنظيم بريكست لكن المفاوضات تراوح مكانها ما يثير مخاوف من عدم التوصل الى اتفاق. وفتح الاتحاد الاوروبي الباب أمام مواصلة المفاوضات حتى أواسط تشرين الثاني/نوفمبر.

ومسألة الخلاف الرئيسية بين الجانبين لا تزال الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال القادة الاوروبيين خلال قمة غير رسمية في سالزبورغ (النمسا) في 20 أيلول/سبتمبر الجاري.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب