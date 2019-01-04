لندن تحذر موسكو من استخدام أميركي بريطاني اتهمته بالتجسس بهدف المناورة

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 11:08 ص

صورة وزعتها عائلة بول ويلان في 3 كانون الثاني/يناير 2019 ويظهر فيها جندي المارينز السابق الأميركي البريطاني الذي اتهمه المحققون الروس بالتجسس

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الجمعة موسكو من استخدام الضابط السابق في البحرية بول ويلان الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والبريطانية ومتهم ب"التجسس"، في لعبة مناورة.

وقال هانت للبي بي سي "لن نقبل باستخدام أشخاص في لعبة شطرنج دبلوماسية". وأضاف "نحن قلقون جدا بشأنه وبشأن عائلته"، موضحا أن بريطانيا لم تحصل بعد على موافقة لحصوله على مساعدة قنصلية.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تلقت "طلب مساعدة من قبله".

وكان فلاديمير جيريبنكوف محامي ويلان أعلن ألخميس أن القضاء الروسي وجه تهمة "التجسس" الى موكله.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن المحامي قوله إن "المحكمة أمرت بتوقيفه احترازياً"، وهو إجراء يلي توجيه الاتهام ويسبق المحاكمة، موضحا أنه استأنف هذا القرار طالبا الافراج عن موكله بكفالة.

وأكد مصدر قريب من الملف لوكالة انترفاكس أن ويلان اتهم رسميا ب"التجسس"، وهي تهمة ينفيها.

وأضاف المحامي أن المحققين يتعاملون معه "بشكل انساني ومهني".

وتؤكد أجهزة الامن الروسية أنها أوقفت ويلان "فيما كان يقوم بعمل تجسسي" الجمعة في موسكو، وهو يواجه عقوبة السجن حتى عشرين عاما.

وزاره السفير الاميركي في موسكو جون هانتسمان في سجن ليفورتوفو في العاصمة الروسية، بحسب الخارجية الاميركية.

وويلان (48 عاما) هو مدير الامن الدولي في مجموعة "بورغ وورنر" التي تصنع قطع غيار للسيارات ومقرها قرب ديترويت، بحسب شقيقه ديفيد ويلان.

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