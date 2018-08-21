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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 06:02 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:02

يدعو وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الثلاثاء في واشنطن في أول خطاب مهم له حول السياسة الخارجية منذ تعيينه في هذا المنصب، الأوروبيين والولايات المتحدة إلى "الذهاب أبعد" في جهودها لتطويق روسيا فلاديمير بوتين، وخصوصا في مجال العقوبات.

ويقول هانت في خطابه الذي وزعت مقاطع منه على الصحافيين إن القواعد الدولية "تُنتهك بشكل متكرر من قبل دول كبرى مثل روسيا".

ويضيف في الخطاب الذي سيلقيه في المركز الفكري "المعهد الأميركي للسلام" (يو اس انستيتيوت اوف بيس) أن "مثل هذا الموقف العدواني والمستهتر يقوض النظام الدولي الذي يفترض أن يحمينا".

ويتابع "بالتأكيد يجب أن نتحدث إلى موسكو، لكن علينا أن نكون صريحين: السياسة الخارجية لروسيا في عهد الرئيس بوتين جعلت العالم أكثر خطورة".

وكانت لندن اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسمم العميل المزدوج السابق الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا. وأدت هذه القضية إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين.

وعاقبت الدول الغربية روسيا بطردها بشكل منسق عددا من دبلوماسييها، وفرضت اجراءات عقابية أخرى تضاف إلى تلك التي فرضت بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم أو اتهام روسيا في الانتخابات في عدد من الدول وخصوصا الولايات المتحدة.

وعشية لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يريد هانت أن يطلب من حلفاء بريطانيا بذل جهود أكبر ضد روسيا.

ويقول في خطابه "اليوم، تطلب المملكة المتحدة من حلفائها الذهاب أبعد من ذلك عبر دعوة الاتحاد الأوروبي إلى العمل على أن تكون عقوباته ضد روسيا شاملة وأن نتكاتف فعليا مع الولايات المتحدة".

ويتابع "هذا يعني الرد على التجاوزات والتصدي لها بصوت واحد في أي وقت وأي مكان تحدث فيه، من شوارع سالزبري إلى مصير القرم".

ف ف ف/اا/نور

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب