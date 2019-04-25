هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 05:23 م

صورة وزعها نشطاء في 23 آب/اغسطس 2018 لنزانين زغاري-راتكليف وطفلتها غابرييلا في دماوند بإيران بعد الافراج عنهما لثلاثة أيام

رفض وزير الخارجيّة البريطاني جيريمي هانت الخميس عرض طهران تبادل سجينتين بينهما امرأة بريطانية من أصل ايراني مسجونة في طهران معتبرا أن العرض يترجم استراتيجية دبلوماسية "خسيسة".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اقترح الأربعاء من نيويورك الإفراج عن امرأة إيرانية بريطانية مسجونة في طهران وهي نازانين زاغاري-راتكليف مقابل إسقاط الولايات المتحدة اتهاماتها عن إيرانية مسجونة في أستراليا وهي نيغار غودسكاني.

وأوضح هانت أمام الصحافيين في لندن أن هناك "اختلافاً كبيراً" بين السيدتين وأن "المرأة المسجونة في أستراليا تواجه اجراءات قضائية حسب الأصول ويُشتبه بارتكابها جريمة خطرة جداً".

وأضاف "نازانين زاغاري-راتكليف بريئة. لم تقم بأي شيء سيء".

وتعمل زاغاري-راتكليف البالغة من العمر 40 عاماً في مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في مطار طهران في 3 نيسان/أبريل 2016 برفقة ابنتها غابرييلا وذلك بعد زيارة لعائلتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام نفسه بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركتها في التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في إيران عام 2009 ضدّ السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف. وفشلت لندن حتى الآن في الحصول على الإفراج عنها.

وقال هانت "ما هو غير مقبول في ما تقوم به إيران، هو وضع أبرياء في السجن واستخدامهم كأدوات ضغط". وأضاف "أخشى أن هذا ما يحصل في هذه القضية الأسترالية. فهم يقولون: +لن نفرج عن البريطانية إلا إذا قمتم بأمر يناسبنا دبلوماسياً".

وأضاف الوزير أن نازانين زاغاري-راتكليف ليست إلا واحدة من عدد كبير من المواطنين الغربيين المعتقلين في إيران. وأعرب عن أمله في الحصول "ليس فقط على حرية نازانين لكن أيضاً على نهاية هذه الممارسة الخسيسة من جانب إيران" مضيفاً "أنه اجمالا البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بذلك".

واعُتقلت غودسكاني في أستراليا عام 2017. وتسعى الولايات المتحدة إلى استعادتها. ويتهمها القضاء الأميركي بالسعي للحصول على تقنية اتصالات رقمية أميركية من خلال تقديم نفسها كموظفة لدى شركة ماليزية وذلك بهدف نقلها إلى شركة إيرانية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك