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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 02:14 م 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:14

الوزير البريطاني المكلف بريكست دومينيك راب يعلن خطط الحكومة في حال عدم التوصل لاتفاق حول بنود بريكست، في وسط لندن الخميس 23 آب/اغسطس 2018

أعلنت بريطانيا الخميس خططها لاحتمالات "غير مرجحة" لانهيار المحادثات حول بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي محذرة من ان الشركات تواجه المزيد من الاجراءات الجمركية فيما يواجه المستهلكون رسوما إضافية على الدفع بالبطاقات المصرفية.

وقال الوزير المكلف بريكست دومينيك راب أيضا إن بريطانيا ستطبق مجموعة من قواعد الاتحاد الاوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق، للسماح بدخول سلع الاتحاد الاوروبي وحض بروكسل على القيام بالمثل للسلع البريطانية.

وقال راب إن بريطانيا ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدواء لتجنب انقطاعه لكنه قال إن الحكومة ستقوم في أي حال بتخزين أدوية لستة اسابيع أخرى إضافة إلى المخزون الحالي لثلاثة أشهر.

وأكد راب أنه "لا يزال على ثقة" من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب المقرر في 29 آذار/مارس وقال إن فشل المحادثات "غير مرجح".

وقال راب في خطاب في لندن "لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية". وجاءت كلمته في وقت نشرت الحكومة مجموعة أولى من "المذكرات التقنية" لابلاغ مختلف قطاعات الاقتصاد حول التعامل مع انهيار المحادثات.

وقال "إذا رد الاتحاد الأوروبي بنفس المستوى من الطموح والبراغماتية، نتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان. لكن علينا التفكير في البديل".

وأضاف " في بعض الحالات، يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير في حال عدم التوصل لاتفاق -- بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل".

في السيناريوهات التي وضعتها الحكومة تم تحذير البريطانيين من احتمال "ارتفاع الكلفة وتباطؤ سير" العمليات باليورو وتم ابلاغهم بأن "كلفة الدفع بالبطاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سترتفع على الأرجح".

وقد يضطر المستهلكون على دفع مبالغ أكبر للتسوق على الانترنت، ولن تكون الدفعات الخارجية بعد الان خاضعة لاجراءات منع فرض رسوم اضافية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب المذكرات التقنية.

والرسوم الإضافية التي منعها الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير كلفت البريطانيين 166 مليون جنيه استرليني (185 مليون يورو، 214 مليون دولار) في 2015.

وتلفت مذكرة اخرى الشركات لاحتمال مواجهة رسوم جمركية اضافية وأن عليها التفكير بشراء برمجيات جديدة أو توظيف سمسار جمارك.

- لعبة حظ -

قالت الحكومة التي تعرضت لضغوط من متشددين لمغادرة الاتحاد الاوروبي دون التوصل لاتفاقية، إنها ستنشر جميع المذكرات بنهاية ايلول/سبتمبر.

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمال المعارض، إن المذكرة "لا تقدم الأجوبة حول خطط الوزراء للتقليل من التداعيات الخطيرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق".

وقال ديفيد لامي، النائب عن حزب العمال المؤيد للاتحاد الاوروبي، إن الوثائق تظهر أن الحكومة "تلعب لعبة حظ مميتة باقتصادنا".

وقالت فرانسيس اوغرادي، رئيسة مؤتمر نقابات التجارة إن التقارير تؤكد أن عدم التوصل لاتفاق ليس خيارا معقولا.

وقالت "سيكون ذلك مدمرا للناس الذين يعملون" مضيفة "لا يمكن للحكومة أن تسمح بانهيارنا".

وتأمل لندن وبروكسل التوصل لاتفاق بحلول تشرين الأول/اكتوبر بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة.

وتستعد الحكومة الخميس لنشر أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وقال راب إن "هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنى التحتية والابحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل".

وأكد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقات حول بريكست في نحو 80 بالمئة من المسائل، لكن وضع الحدود الإيرلندية لا يزال دون حل.

اختار البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي في استفتاء في حزيران/يونيو 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب