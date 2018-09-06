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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 09:40 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:40

صورة من مصدر مرخص له في محطة القطارات في سالزبري بغرب لندن في 3 اذار/مارس 2018 ونشرتها الشرطة البريطانية في لندن في 5 ايلول/سبتمبر 2018 لالكسندر بتروف (يمين) ورسلان بوشيروف المطلوبين من الشرطة البريطانية في قضية سكريبال

وجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في انكلترا في حين رفضت موسكو الاتهام واعتبرته "غير مقبول".

واتهمت لندن ضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية باستخدام الغاز نوفيتشوك في محاولة قتل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في آذار/مارس 2018.

وقال وزير الأمن بين والاس إن بوتين يتحمل المسؤولية "في النهاية" في تسميمهما في بلدة سالزبري (جنوب غرب)، ما اثار ردا غاضبا من موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ""بالنسبة لنا أي اتهام يتعلق بالسلطة الروسية غير مقبول".

وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بالوقوف وراء الهجوم لكن موسكو نفت أي ضلوع لها وأكدت استعدادها للتعاون في أي تحقيق.

وقال بيسكوف "لا السلطات العليا في روسيا ولا المسؤولين على مستوى ادنى لهم أي علاقة بما حصل في سالزبري".

وتسببت القضية بأزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو والدول الغربية وأدت إلى موجة طرد دبلوماسيين متبادلة وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي تطور جديد لافت أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية الأربعاء أن الشرطة أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق المشتبه بهما اللذين عرفت الشرطة عنهما بأنهما الكسندر بتروف ورسلان بوشيروف.

وقالت ماي إنهما ينتميان للاستخبارات العسكرية الروسية ونفذا أوامر صدرت من "مستوى رفيع" لكن والاس ذهب أبعد من ذلك عندما سئل ما إذا كان بوتين يتحمل مسؤولية.

وصرح لإذاعة "بي بي سي راديو 4" أن بوتين مسؤول "في النهاية بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية وكون حكومته هي من يسيطر على الاستخبارات العسكرية ويموّلها ويوجهها من خلال وزارة الدفاع".

واضاف والاس "لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يقول إن بوتين لا يمسك بزمام أمور الدولة ... والاستخبارات العسكرية بالتأكيد ليست مارقة".

وتابع "انها تابعة للقيادة ومرتبطة بالمسؤولين الكبار في القيادة الروسية العامة ووزير الدفاع وعبر ذلك الى الكرملين ومكتب الرئيس".

وتطلع بريطانيا مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الخميس على آخر ما توصلت إليه تحقيقاتها. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع قرابة الساعة 11,30 (15,30 ت غ).

- دعم من الحلفاء -

اعلن السفير الأميركي في لندن وودي جونسون والحكومة الاسترالية دعمهما لموقف بريطانيا ضد روسيا.

وقال والاس إن حكومته ستسعى "لمواصلة الضغط" على روسيا "لتقول أن السلوك الذي شهدناه غير مقبول بتاتا".

واوضح ان الخيارات تشمل "مزيدا من العقوبات"، مضيفا "أننا نعرض قضيتنا اليوم أمام مجلس الأمن".

وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على روسيا على خلفية هجوم سالزبري.

في هذه الأثناء تدرس بريطانيا العمل مع حلفاء في الاتحاد الأوروبي على نظام عقوبات يتعلق باستخدام أسلحة كيميائية، بحسب مسؤولين.

- حرب افتراضية -

ووسط تقارير تفيد بأن بريطانيا تحضّر ردا مباشرا في الفضاء الافتراضي، قال والاس إن الروس هم منفذو الهجمات على شبكات الانترنت البريطانية.

وقال "نرد بطريقتنا ... في إطار القانون وبطريقة متطورة ليدركوا ثمن ما فعلوه".

وتقوم الحكومة بمراجعة طلبات التأشيرات التي تقدم بها أثرياء روس في بريطانيا، وتعدّ تدابير جديدة لوقف المسافرين على الحدود في حال الاشتباه "بنشاط معاد للدولة".

نجا سكريبال وابنته من التسميم لكن مواطنا عثر بعد أسابيع على بقايا لنوفيتشوك في زجاجة عطور مزيفة.

وأعطى تشارلي رولي الزجاجة لصديقته دون ستورجس التي توفيت لاحقا.

واتهم المدعون البريطانيون بتروف وبوشيروف بالتواطؤ في اغتيال سكريبال ومحاولة القتل واستخدام سلاح كيميائي محظور.

واوردوا أنهم لن يوجهوا طلبا رسميا لتسلم الرجلين، ذلك أن روسيا لا تسلم مواطنيها، لكن مذكرة توقيف اوروبية صدرت بحقهما.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب