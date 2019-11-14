هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 07:29 ص

العلمان الأوروبي والبريطاني فوق قصر ويستمينستر في لندن في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019

ذكرت مصادر أوروبية وبريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت في رسالة وجهتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين أنها لن تعين عضواً بريطانياً في فريقها قبل الانتخابات التي ستجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر في المملكة المتحدة.

وقال ناطق باسم فون دير لاين لوكالة فرانس برس الخميس إن رئيسة المفوضية المقبلة تسلمت الرسالة ليل الأربعاء الخميس.

وأوضحت مصادر أوروبية أن فون دير لاين تلقت رأيا قانونيا يفيد أن غياب مفوض بريطاني لا يمنع فريقها الجديد من تولي مهامه.

واكد مسؤول بريطاني الخميس أن لندن وجهت هذه الرسالة. وقال "كتبنا للمفوضية الأوروبية لنؤكد أن المسار الذي يجب اتباعه قبل الانتخابات هو أنه على المملكة المتحدة ألا تقوم بتعيينات في مناصب دولية خلال هذه الفترة".

وسيضم فريق فون دير لاين إلى جانب المسؤولة الألمانية، ممثلي الدول ال26 الأعضاء الأخرى. ويفترض أن تتولى المفوضية الجديدة مهامها في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت المفوضية طلبت من بريطانيا التي يفترض أن تغادر الاتحاد الاوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020 اختيار مفوض بريطاني في فريق فون دير لاين.

وكان يفترض أن تبدأ المفوضية مهامها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الموعد أرجئ شهرا لأن البرلمان الأوروبي رفض ثلاثة مرشحين في الفريق الجديد (اختارتهم فرنسا والمجر ورومانيا).

وعرضت أسماء ثلاثة مرشحين آخرين للحصول على موافقة البرلمان الأوروبي.

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