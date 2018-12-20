لندن ووارسو تعززان التعاون في مواجهة "التضليل الروسي"

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 06:17 م

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مؤتمر صحافي في لندن مع نظيرها البولندي في 20 كانون الاول/ديسمبر 2018

اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي الخميس تعزيز التعاون لمكافحة "التضليل الروسي".

وقالت ماي "اليوم، نقرر الدفاع عن ديموقراطياتنا عبر محادثات سنوية تتناول النشاط المعادي لروسيا وتعاون اوسع بين اجهزة الدفاع والامن لدينا"، موضحة ان اولى هذه المحادثات ستتم "مع بداية العام المقبل".

واضافت "نعرب عن قلقنا الشديد لمحاولات روسيا تقويض النظام القائم على قواعد دولية".

وتابعت ماي خلال مؤتمر صحافي اثر لقائها نظيرها البولندي في لندن "نتقاسم ايضا خبراتنا لتشكيل وحدة جديدة في بولندا ستتصدى مباشرة للتضليل الروسي".

وشكرت لبولندا دعمها بعد محاولة تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في اذار/مارس الفائت في سالزبري جنوب انكلترا. ووجهت لندن يومها اصابع الاتهام الى موسكو.

ووقعت بريطانيا وبولندا، العضوان في الحلف الاطلسي، اتفاقا جديدا في مجال الدفاع والامن قبل عام.

وتطرقت محادثات رئيسي الوزراء ايضا الى ملف بريكست، واكد رئيس الوزراء البولندي ان اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي توصلت اليه بروكسل ولندن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر "يصب في صالح الطرفين".

واكدت ماي ان البولنديين المقيمين في المملكة المتحدة يمكنهم البقاء فيها بعد بريكست. ويقدر عدد هؤلاء بنحو مليون شخص.

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