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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 01:26 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:26

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مصافحا نظيره الصيني وانغ يي في بكين في 13 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)