لودريان يحذر من ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا
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وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مصافحا نظيره الصيني وانغ يي في بكين في 13 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
نبه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الخميس في بكين الى أن بلاده تخشى ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، في وقت يحاول النظام السوري استعادة السيطرة على محافظة إدلب، المعقل الاخير للفصائل المعارضة والجهادية.
وقال لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي إن "فرنسا تحذر، لقد قلت ذلك وأريد ان أكرره، من أخطار (ارتكاب) جرائم حرب" في سوريا.
وأضاف "هذا يعني أن (فرنسا) ترى من الضروري ملاحظة هذا الامر" في حال حصوله، موضحا ان باريس تحذر خصوصا من استخدام السلاح الكيميائي.
وحذر من ان "اي تجاوز لهذا الخط الاحمر سيكون له التداعيات نفسها التي شهدناها في شهر نيسان/ابريل"، في إشارة الى الضربات الاميركية والبريطانية والفرنسية التي نفذت ردا على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق أسفر عن أربعين قتيلا على الاقل.
ويتهم الغربيون النظام السوري بانه استخدم السلاح الكيميائي مرارا خلال النزاع الذي تشهده سوريا منذ 2011 وأسفر عن اكثر من 350 الف قتيل.
وأسفر هجوم كيميائي في خان شيخون في محافظة إدلب في نيسان/ابريل 2017 عن أكثر من ثمانين قتيلا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب