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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 01:53 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:53

لودريان ونظيره الايراني محمد جواد ظريف في مقر البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة في نيويورك الاثنين في 24 ايلول/سبتمبر 2018

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين من أن المنطقة المحيطة بسوريا يمكن أن تشهد "حربا دائمة" إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وقال لودريان في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية (الرئيس السوري) بشار الأسد وكذلك الذين يدعمونه (...) وإلا فيمكن أن نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة".

وأضاف الوزير الفرنسي "يمكننا القول تقريبا إن بشار الاسد ربح الحرب، نلاحظ ذلك لكن لا يمكننا القول انه حقق السلام. حين يربح طرف ما الحرب بدون تحقيق السلام هذا يعني أنه لم يتم ربح الحرب رغم تحقيق تقدم على الارض".

وتابع أن الحادث الاخير الذي أدى الى إسقاط طائرة عسكرية روسية من قبل الدفاعات الجوية السورية بعد غارة اسرائيلية في سوريا يشكل دليلا على ذلك.

وقال الوزير الفرنسي "هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في سوريا، والحوادث الاخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي".

واعتبر أيضا ان الاتفاق الروسي-التركي لاقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سوريا "يشكل نبأ سارا على المدى القصير لتجنب حمام دم لكن يبقى تطبيقه غير مؤكد".

وأوضح لودريان أن "هذا الاتفاق يفتح مجالا أمام الدبلوماسية لكنه لا ينهي الحرب في إدلب ولا في سوريا" مضيفا "أرى أن ايران وبشار الاسد ليسا طرفين في الاتفاق ولا شيء يضمن" تعاونهما.

وقال إن "التمييز بين عناصر جماعات إرهابية وعناصر ليست كذلك، سيكون مهمة صعبة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب