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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 01:22 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:22

انصار لولا دا سيلفا خلال تظاهرة امام المحكمة الانتخابية في برازيليا (afp_tickers)