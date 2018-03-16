لو دريان يقول في بوركينا فاسو ان التعاون هو "الرد على الارهاب"
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في 27 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الجمعة بعد اجتماع مع رئيس بوركينا فاسو في واغادوغو ان "الردّ على الارهاب" يكون من خلال "التعاون".
وقال لو دريان "إن الرد على الاعتداءات، على الارهاب" هو من خلال "تعزيز علاقاتنا".
واضاف "الرد هو ان نضمن أيضا بأن تتعزز قوة الساحل (المؤلفة من خمس دول) وان تزيد مبادراتها ضد الارهاب".
واعلنت "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هجوم مزدوج في واغادوغو في اوائل اذار/مارس استهدف السفارة الفرنسية ورئاسة الاركان العامة لجيوش بوركينا.
واسفر هذا الهجوم المزدوج المتزامن عن سبعة قتلى واكثر من 80 جريحا في صفوف قوى الامن.
وهي المرة الثالثة خلال سنتين التي تتعرض فيها عاصمة بوركينا فاسو لهجمات على اهداف يؤمها غربيون. وقتل 19 شخصا في مقهى في 13 آب/اغسطس 2017، ولم يعلن احد مسؤوليته عن الاعتداء. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016، قتل 30 شخصا منهم ستة كنديين وخمسة اوروبيين، خلال هجوم اعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عنه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب