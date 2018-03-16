محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 12:21 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 00:21

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في 27 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)