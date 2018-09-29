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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 03:56 ص 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:56

عناصر في ميليشيات ليبية تقاتل في المعارك في جنوب طرابلس في 25 ايلول/سبتمبر 2018

قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة الجمعة إنّ ليبيا تُريد أن تتحوّل المهمة السياسيّة التي تؤديها الأمم المتحدة في بلاده إلى "مهمّة لدعم الأمن"، من دون أن يُحدّد ما إذا كان الأمر يتعلّق بنشر قوّات أمميّة لحفظ السلام.

وأضاف سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأولويّة يجب أن تُعطى للأمن والاستقرار"، مشدّدًا على أن "هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة".

وتابع سيالة "ندعو إلى أن تتحوّل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي مهمة سياسية خاصة، إلى مهمّة لدعم أمن ليبيا واستقرارها".

كما رحّب الوزير بـ"جهود بعثة الأمم المتحدة بقيادة (مبعوث المنظمة الدولية غسان) سلامة والتي أتاحت التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار" في الآونة الأخيرة لوضع حد لشهر من المعارك الدموية في جنوب طرابلس.

وقال سيالة "ندعو الأطراف المعنيين إلى احترام" هذا الاتفاق، مشدّدًا على أنّ "المؤسسات والسُلطات القضائية الوطنيّة والدوليّة ستُلاحق مرتكبي تلك الهجمات المأسويّة".

وتُسيطر على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، سلطتان متنافستان: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.

وفشلت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق موقع في العام 2015 برعاية الأمم المتحدة، في إرساء قوات أمن موحّدة وواصلت التعويل على مجموعات مسلحة لضمان أمنها وأمن طرابلس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب