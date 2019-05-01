هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 04:21 م

أعلنت البحرية الليبية الأربعاء انها اعترضت قاربا يحمل 96 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد واقتادتهم الى ميناء الخمس حيث جرى توقيفهم.

وقال بيان للقوات البحرية ان "زورقا تابعا لحرس السواحل (...) اعترض الثلاثاء قاربا مطاطيا متهالكا على متنه 96 مهاجرا غير شرعي".

وأشار البيان الى ان جميع المهاجرين من الرجال وغالبيتهم من السودان وبنغلادش، وقد جرى تقديم المساعدة الطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل نقلهم الى مركز ايواء في بلدة الخمس على بعد 100 كيلومتر من طرابلس.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 96 مهاجرا قد "أعيدوا" إلى ليبيا، وأن شريكا محليا للمنظمة أخضعهم لفحوص طبية.

وقالت المنظمة على موقع تويتر "بينما نتابع تقديم المساعدة اللازمة لهم في مركز الاحتجاز، نعيد التأكيد على أن ليبيا ليست ميناءً آمناً وأن الاعتقال التعسفي يجب أن ينتهي".

وشهدت ليبيا تصاعدا في أعمال العنف بعد ان شن رجل ليبيا القوي المشير خليفة حفتر هجوما على طرابلس في 1 نيسان/ابريل.

وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني وتلك التابعة لحفتر من إتمام شهرها الأول، وقد أدت الى سقوط 376 قتيلا و 1822 جريحا، وفق مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اضافة الى نزوح نحو 45 ألف شخص من مناطق الاشتباكات.

وبين الفئات الاكثر ضعفا نحو 3,500 من المهاجرين واللاجئين "معرضين للخطر" لوجودهم في مراكز احتجاز بالقرب من مناطق القتال، وفق ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو الأحد.

وتعد ليبيا منطقة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يريدون الوصول الى أوروبا، ووصل عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز فيها الى 6000 شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وشجبت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا الظروف التي يحتجز فيها المهاجرون في ليبيا.

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