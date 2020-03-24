هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2020 10:58 م

شارع مقفر في بنغازي شرق ليبيا في اطار الاجراءات لمنع تفشي وباء كورونا في 21 اذار/مارس 2020

أعلنت ليبيا مساء الثلاثاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، بحسب ما أفاد وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس.

وقال الوزير أحميد عمر في شريط مصوّر "تمّ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في ليبيا".

وأضاف "تمّ التأكّد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

من جهته أوضح بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، أنّ المصاب ليبي عاد من السعودية مؤخّراً.

وقال النجار في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية الخاصة إنّ المصاب "شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس (...) وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى ليبيا".

واتّخذت السلطات في غرب ليبيا وتلك المنافسة لها في الشرق، إجراءات مشدّدة للتصدّي لخطر فيروس كورونا المستجدّ، من أهمّها إغلاق المنافذ البرية والبحرية ثلاثة أسابيع، وتعطيل الدراسة حتى نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى فرض حظر تجول ليلي يستمر 12 ساعة يومياً.

وكانت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية دعت الأسبوع الماضي طرفي النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الوباء.

ورغم قبول الطرفين بوقف إطلاق النار إلا أنّ دويّ الاشتباكات كان لا يزال يُسمع بشكل متقطّع خلال اليومين الماضيين، مع تبادل طرفي النزاع الاتّهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس (غرب) وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر الذي تشنّ قواته منذ قرابة عام هجوماً للسيطرة على العاصمة.

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